Investono un carabiniere, il collega esplode tre colpi di arma da fuoco: è caccia all’uomo nel Chietino

Nella mattinata odierna, in Chieti, via Verdi zona quartiere Levante, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria finalizzato a infrenare il fenomeno delle truffe ad anziani, una pattuglia in abiti civili dell’Aliquota Operativa della Compagnia CC di Chieti ha notato un’autovettura sospetta (utilitaria) di colore nero con due persone a bordo.

Dopo che uno dei militari ha intimato l’alt al conducente dell’autovettura, questi ha accelerato investendolo, fortunatamente senza gravi conseguenze per l’investito che attualmente si trova presso il P.S. dell’Ospedale di Chieti per le cure mediche.

Nel corso delle concitate fasi sono stati esplosi tre colpi di pistola all’indirizzo degli pneumatici dell’autovettura che ha proseguito la fuga facendo perdere le proprie tracce.

Sono in atto servizi di perlustrazione in tutta la zona con l’ausilio di un elicottero del 5° NEC Carabinieri di Pescara.

Successivamente è stato accertato che un’anziana 84enne del posto è stata truffata da un giovane di circa 20 anni che si è fatto consegnare la somma di mille euro e alcuni oggetti in oro.