La ministro Locatelli: «L’ospedale di Agnone va potenziato, perché serve anche l’Abruzzo»

«Gli anziani che vivono nei piccoli centri montani dell’Alto Molise hanno bisogno di un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria e questo deve essere l’ospedale di Agnone».

Il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, è stata in visita presso la residenza per anziani “San Bernardino” di Agnone e salutato alcune persone presso l’ospedale “Caracciolo” di Agnone, definito dalla stessa «punto di riferimento importante e insostituibile non solo per la provincia di Isernia, ma anche per parte dell’Abruzzo e quindi sicuramente da valorizzare e far crescere».

«Le aree interne, isolate e svantaggiate hanno bisogno di misure ad hoc, misure speciali anche in deroga. – ha proseguito la ministra – Sicuramente serve un’attenzione particolare per queste terre. Le soluzioni vanno trovare, che siano adatte alle peculiarità del territorio. La Regione può fare tanto, ma c’è il problema da superare del commissariamento, lavoriamo insieme per risolvere questa impasse».

Caterina d’Alba