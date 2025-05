La Radioterapia di Chieti nei gruppi di ricerca internazionali

Al Congresso della Società Europea di Radioterapia Oncologica (ESTRO) in corso a Vienna, Chieti c’è. E presenta le ricerche scientifiche più importanti condotte nell’ultimo anno che hanno riguardato soprattutto i tumori del Retto trattati con RadioChemioterapia concomitante preoperatoria, campo nel quale il Centro teatino vanta un’esperienza venticinquennale. Ricerche scientifiche importanti hanno riguardato anche il campo dei trattamenti di Radioterapia nei Tumori cerebrali come il Glioblastoma e le moderne tecniche di Radioterapia Stereotassica nei Tumori della Prostata.

“Il Congresso di Vienna cade in un periodo storico per i successi della Radioterapia Oncologica – sottolinea Domenico Genovesi, Direttore della Radioterapia del SS. Annunziata e Professore Ordinario della stessa disciplina all’Università D’Annunzio – , come ci ha ricordato anche la neo-eletta Presidente Europea, Barbara Jereczek Fossa, Direttore all’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. E proprio in una stagione così caratterizzata da risultati positivi mi rende orgoglioso la presenza della Radioterapia Oncologica Chieti nei gruppi di ricerca scientifici oncologici nazionali e soprattutto internazionali. Un esempio per tutti il recentissimo e prestigioso ingresso di un nostro neo-specialista, Marco Lucarelli, proprio nel team della Professoressa Jereczek Fossa dello IEO. Lo scopo e’ di approfondire tutti i filoni della ricerca scientifica nei confronti e con l’Europa tutta al fine di migliorare sempre ed ulteriormente i successi terapeutici contro il cancro”.