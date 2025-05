Polizia: domani l’insediamento del nuovo Questore di Chieti, Leonida Marseglia

Mercoledì 7 maggio si insedierà il nuovo Questore della provincia di Chieti Leonida MARSEGLIA. Come primo atto depositerà alle ore 9:30 una corona d’alloro al cippo commemorativo dei Caduti della Polizia di Stato presso la Caserma Spinucci, alla presenza dei funzionari e del personale della Polizia di Stato della provincia di Chieti, nonché di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato delle Sezioni di Chieti e Vasto.

Laureato in Giurisprudenza, dal 1989 è in servizio nella Polizia di Stato, ove ha maturato una variegata esperienza, ricoprendo diversi incarichi: dal 1989 al 1992 vice dirigente del Commissariato di Bovalino (RC); dal 1992 al 1995 dirigente del Nucleo Prevenzione Crimine di Taranto; dal 1995 al 2010 in forza alla Questura di Taranto, ove ha svolto diverse funzioni: dirigente Ufficio Immigrazione, vice dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, vice dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, vice dirigente della Squadra Mobile, dirigente dell’U.P.G.S.P., dirigente del Commissariato di Martina Franca; dal 2010 al 2014 direttore del Nucleo Operativo di Protezione del Lazio; dal 2015 al 2017 capo di Gabinetto del Questore di Brescia; dal 2017 al 2018 dirigente del Commissariato di Andria e ancora a Bari e a Crotone.