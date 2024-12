La Cooperativa di Comunità Vivi Calascio, in collaborazione con BorghiIN, presentano la tavola rotonda L’Abruzzo si racconta: viaggio tra le Cooperative di Comunità Abruzzesi che si terrà a Calascio il 20 dicembre, evento realizzato con il contributo del progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo” del Comune di Calascio, selezionato dalle Regione Abruzzo nell’ambito della misura del PNRR del Ministero della Cultura (Linea A – M1.C3- Invesimento 2.1 – “Attrattività dei borghi”), finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

BorghiIN è la rete che aggrega le imprese che costruiscono nuove economie per l’Abruzzo partendo dalle aree interne e dai piccoli borghi che rappresentano la ricchezza della nostra terra. Per questo le cooperative di comunità d’Abruzzo rappresentano l’infrastruttura economica e sociale partecipata dagli abitanti capace di creare nuovo sviluppo e crescita per l’intera regione.

L’incontro si svolgerà nel borgo di Calascio, nei locali comunali in Piazza della Vittoria il 20 dicembre alle ore 16. La Cooperativa Vivi Calascio e il presidente di BorghIN, Massimiliano Monetti, presenteranno l’incontro che vedrà la partecipazione di alcune tra le numerose cooperative di comunità abruzzesi quali: Tavola Rotonda– Campo di Giove, Fanesia-Fano Adriano, La Monna– Scontrone, Cuore delle Valli-Goriano Valli, Vallis Regia– Barrea, La Chiave dei Tre Abruzzi-Popoli, L’ alveare-Tufillo.

Le Cooperative racconteranno le loro storie, le loro sfide ma anche le difficilolta e i progetti futuri.

«Se anche tu vivi in un piccolo borgo e vorresti fondare una cooperativa di comunità ma non sai come iniziare o ti servono informazioni, questa è l’occasione per incontrare esempi di cooperative di comunità vicine a te con le quali confrontarti. – spiegano gli organizzatori – Unitevi alla nostra rete, insieme si è più forti. Vi aspettiamo numerosi».