Ladro d’auto colto sul fatto, arrestato dalla Polizia: per lui solo il divieto di dimora

I poliziotti della Volante del Commissariato di Termoli, nel transitare nei pressi della stazione ferroviaria, notavano un passante che, sbracciando vistosamente, attirava la loro attenzione. Lo stesso riferiva che un ladro aveva rubato la sua auto parcheggiata nelle vicinanze e che, essendosene subito avveduto, lo aveva inseguito a piedi, riuscendo a bloccare la marcia dell’auto. A tal punto, il ladro era stato costretto ad abbandonare il veicolo, ma continuava ad aggirarsi con fare furtivo fra le altre auto in sosta, scrutando all’interno di esse.

Immediatamente gli operatori della Volante hanno individuato e bloccato il soggetto, che veniva tratto in arresto per il reato di furto pluriaggravato. Dai successivi accertamenti, a carico dell’uomo sono emersi numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto prescrivendo al soggetto di non dimorare nel comune di Termoli.

L’episodio si inserisce nel più ampio quadro delle attività quotidianamente svolte dalla Polizia di Stato per la prevenzione e il contrasto dei reati predatori, a tutela della sicurezza dei cittadini, tanto più avvertita nella cittadina adriatica in questo periodo estivo.