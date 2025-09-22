Hamburger, porchetta e wurstel senza tracciabilità: tremila euro di sanzioni ad un ambulante

Nel corso dell’evento denominato “La notte gialla” tenutosi a Chieti sabato scorso, i Carabinieri della Compagnia unitamente a quelli del NAS di Pescara hanno svolto un servizio di controllo ai numerosi food truck presenti nelle vie del centro cittadino.

Nell’ambito di tali accertamenti, veniva elevata una sanzione amministrativa dell’importo di 3.000 euro nei confronti del titolare di una delle citate attività commerciali, poiché venivano riscontrate gravi carenze igienico sanitarie nonché la mancata tracciabilità di tutti gli alimenti presenti sul camion. Nella circostanza, si procedeva con il sequestro di alcuni condimenti e 25 kg circa di carne di vario genere tra cui hamburger, porchetta e wurstel utilizzati per la farcitura dei panini. L’attività veniva immediata chiusa al fine di evitare i prodotti alimentari potessero essere venduti agli avventori presenti alla manifestazione. L’attività si inserisce nei numerosi controlli effettuati dai Carabinieri nell’ambito della sicurezza alimentare, con particolare riguardo agli operatori del mondo dello street food, al fine di assicurare il rispetto dei requisiti normativi sulla provenienza e la conservazione dei prodotti alimentari.