L’area interna Fortore inserita nella Snai: sei milioni di euro per dodici Comuni

Con Delibera di Giunta Regionale n. 139 del 26 maggio 2025 è stata approvata la strategia dell’area interna Fortore, a valle di un articolato percorso di coprogettazione tra il partenariato istituzionale dell’area e la Regione Molise.

Il Fortore è la prima area strategica che ha dato il via all’attuazione delle strategie territoriali per il periodo di programmazione 2021-2027, con l’obiettivo di utilizzare i fondi europei per sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio.

La Regione Molise ha infatti individuato tra le proprie priorità nella programmazione 2021-2027 quella dello sviluppo territoriale delle aree interne, intervenendo in modo coordinato e integrato sia sul fronte degli investimenti materiali che immateriali e valorizzando le risorse endogene dei territori di interesse culturale, naturalistico e produttivo nonché le potenzialità in termini di capitale sociale.

L’area interna Fortore inserita nella Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI), coinvolge 12 comuni molisani al confine con la Puglia e la Campania (Campolieto, Cercemaggiore, Gambatesa, Gildone, Jelsi, Macchia Valfortore, Monacilioni, Pietracatella, Riccia, Sant’Elia a Pianisi, Toro e Tufara). In continuità con la governance del ciclo di programmazione 2014/2020 conferma il comune di Jelsi quale comune capofila, mentre al Comune di Pietracatella è affidato il coordinamento tecnico.

L’idea forza individuata dall’area è lo sviluppo agro-industriale e turistico e in continuità con gli interventi attivati nel periodo di programmazione 2014-2020 concorre alla creazione di un sistema territoriale integrato di servizi sanitari specialistici per l’attivazione di programmi di prevenzione e riabilitazione in risposta ai bisogni espressi dalla popolazione. Tra gli interventi finanziati si evidenziano gli interventi di manutenzione degli archi stradali, di messa in sicurezza e riqualificazione di immobili pubblici volta sia alla realizzazione di spazi di aggregazione e di accoglienza da restituire alla comunità per l’integrazione sociale (anche di soggetti svantaggiati) che alla valorizzazione delle strutture per fini turistico-culturali e occupazionali anche attraverso il sostegno al sistema imprenditoriale dell’area per la creazione di nuovi posti di lavoro.

“Un importante strumento di investimenti strategici per tutto il territorio del Fortore – dicono i Sindaci del Fortore – volto alla valorizzazione non solo turistica, ma anche infrastrutturale, dei servizi in generale. Come Area interna siamo felici di essere arrivati all’approvazione della strategia e contestualmente avvieremo rapidamente il processo di spesa. Un particolare ringraziamento all’Assessore Michele Iorio ed alla struttura regionale per la grande disponibilità”.

Le risorse finanziarie destinate ai comuni dell’area interna Fortore ammontano complessivamente a € 6.125.778,20 a valere sulle Priorità 8 Un Molise più vicino ai cittadini (Fesr)-e 4 Un Molise più sociale attraverso l’occupazione (Fse+) del PR Molise 2021-2027.