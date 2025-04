Lavoratore in nero in un bar self-service del Chietino, sanzione da diecimila euro

La Polizia di Stato, anche nello scorso weekend, ha proseguito nei controlli disposti dal Questore della provincia di Chieti sulla base di quanto deciso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità.

Nei giorni scorsi, nella cinta teatina, la Squadra Amministrativa della Questura e personale dell’Ispettorato del Lavoro e della ASL, a seguito di un controllo presso un bar self-service hanno comminato al titolare la sanzione amministrativa di circa diecimila euro per la presenza di un lavoratore in nero, omessa sorveglianza sanitaria e formazione/informazione del personale, mancata autorizzazione dell’installazione di telecamere di videosorveglianza, mancata applicazione delle procedure HACCP, per cui sono in corso ulteriori accertamenti da parte dell’Ispettorato del Lavoro e della ASL.