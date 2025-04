Tracciabilità degli alimenti, lezione del colonnello Santilli agli alunni dell’Alberghiero

Gli studenti delle classi terze dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Giovanni Marchitelli” di Villa Santa Maria, rinomata anche come la “Patria dei Cuochi”, hanno avuto l’onore di incontrare il Colonnello Marco Santilli, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Chieti e del Nucleo Investigativo di Polizia Agroambientale e Forestale. L’incontro, che si è svolto all’interno del prestigioso istituto, ha rappresentato un’importante occasione di formazione e approfondimento per i giovani futuri professionisti del settore gastronomico e dell’ospitalità.

Il tema centrale dell’incontro è stato la “tracciabilità e la rintracciabilità degli alimenti”, in particolare quelli utilizzati in cucina. Si tratta di un aspetto fondamentale per garantire la sicurezza alimentare e la qualità delle materie prime. Durante la discussione, il Colonnello Santilli ha sottolineato l’importanza del controllo dei prodotti alimentari, al fine di prevenire frodi e garantire la protezione dei consumatori contro possibili inganni. Ha inoltre spiegato il ruolo cruciale dei Carabinieri Forestali nella difesa del “Made in Italy” e nella salvaguardia della biodiversità, impegnandosi a monitorare settori che spaziano dall’ambiente all’agricoltura, essenziali per la salute e la sostenibilità del nostro territorio.

All’incontro erano presenti anche la Dirigente Scolastica, Professoressa Barbara Bernardone, che ha evidenziato l’importanza di iniziative come questa per arricchire il percorso formativo degli studenti, preparandoli ad affrontare le sfide del mondo del lavoro con maggiore consapevolezza. Inoltre, il Sindaco di Villa Santa Maria, Giuseppe Finamore, ha partecipato all’evento, ringraziando i Carabinieri Forestali per il loro impegno continuo nella tutela dell’ambiente e della filiera agroalimentare. Ha sottolineato anche il valore della collaborazione tra istituzioni e scuola per il benessere della comunità.

All’evento erano presenti anche i militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Villa Santa Maria, da sempre impegnati nella protezione del patrimonio naturale e agroalimentare. Le loro attività di controllo e prevenzione sono fondamentali per garantire la qualità dei prodotti alimentari e l’integrità dell’ambiente. A testimonianza del loro impegno, sono stati recentemente effettuati sequestri di prodotti alimentari privi di tracciabilità, sottolineando l’importanza di monitorare l’intera filiera agroalimentare per salvaguardare la sicurezza e la trasparenza.

L’incontro si è concluso con una serie di domande da parte degli studenti, che hanno avuto l’opportunità di approfondire tematiche come la protezione dell’ambiente, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la prevenzione delle frodi nel settore agroalimentare.

Questa iniziativa conferma ancora una volta il ruolo fondamentale della scuola come laboratorio formativo, in cui conoscenze teoriche e pratiche si intrecciano, con l’obiettivo di formare professionisti sempre più consapevoli e responsabili nei confronti del futuro del nostro territorio. Un passo importante verso un’educazione integrata, che abbraccia sia la dimensione accademica che quella pratica, in stretta collaborazione con le istituzioni e il mondo del lavoro.