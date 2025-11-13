Lavori di messa in sicurezza in Piazza Risorgimento, modifiche alla viabilità a Belmonte

Sono iniziati già da diversi giorni i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di Piazza Risorgimento, nel centro abitato di Belmonte del Sannio. A darne notizia alla stampa locale è il vicesindaco Dalio Mastrostefano.

«L’intervento – spiega il “delfino” del sindaco Borrelli – prevede il rifacimento della pavimentazione e il consolidamento delle aree più usurate, al fine di garantire più sicurezza». «Durante l’esecuzione dei lavori – aggiunge il vicesindaco – potranno verificarsi modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta. Si invita la cittadinanza alla collaborazione e alla prudenza nella circolazione». Piccoli disagi momentanei, a fronte di un ammodernamento urbano che renderà la piazza di Belmonte del Sannio più bella e funzionale. «Il Comune – chiude Dalio Mastrostefano – ringrazia i cittadini per la comprensione e assicura il massimo impegno per restituire quanto prima Piazza Risorgimento rinnovata e più sicura alla comunità».