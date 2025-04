Libri, Centro Studi Agnone celebra Felice Del Vecchio e l’ultima edizione de ‘La Chiesa di Canneto’

Sabato 5 aprile, nella suggestiva cornice della sala consiliare di Palazzo San Francesco ad Agnone, si terrà un evento di grande rilievo culturale: la presentazione dell’ultima edizione de La chiesa di Canneto, capolavoro di Felice Del Vecchio, pubblicato da Cosmo Iannone Editore con una significativa postfazione dello storico Norberto Lombardi.

L’incontro, organizzato dal Centro Studi Alto Molise “Luigi Gamberale”, rappresenta un’importante occasione per riscoprire l’opera di Del Vecchio, autore di grande sensibilità che, con questo romanzo, ha saputo raccontare con straordinaria intensità il Molise rurale e le sue profonde trasformazioni sociali ed economiche. Pubblicato per la prima volta nel 1957 da Einaudi, il libro venne subito insignito del prestigioso Premio Viareggio nella categoria “Opera Prima” per la saggistica, attestandone il valore letterario e documentaristico.

A discutere dell’opera e della sua attualità saranno il filosofo Pasquale Falasca, lo storico Norberto Lombardi e lo scrittore Francesco Paolo Tanzj. L’evento sarà introdotto da Marcella Amicone, rappresentante del Centro Studi Alto Molise, e dall’Assessore alla Cultura del Comune di Agnone, Giovanni Di Nucci.

Un momento particolarmente significativo sarà la presenza della figlia dell’autore, Valentina Del Vecchio, che offrirà una testimonianza diretta sul pensiero e sull’eredità culturale del padre.

L’appuntamento si preannuncia come un’importante opportunità per approfondire il valore storico e letterario de La chiesa di Canneto, un’opera che continua a interrogare il lettore sulle dinamiche sociali del Mezzogiorno italiano, tra memoria e attualità.