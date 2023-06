Lo sport che alimenta il turismo, il sindaco Saia: «Formula vincente»

Lo sport che alimenta il turismo, il calcio giovanile che “trascina” ad Agnone in Alto Molise circa ottocento presenze turistiche concentrare in poche settimane. La dimostrazione che spendere denaro pubblico sull’impiantistica sportiva rappresenta davvero un investimento per il territorio, in grado di innescare positivi e virtuosi flussi di ritorno per l’intera economia turistica.

La presidente del gruppo folklorico di Agnone e Fernando Sica, vice presidente dell’Olympia Agnonese

Ne abbiamo parlato con il sindaco di Agnone, Daniele Saia, che nella giornata di ieri ha presenziato alle premiazioni del torneo di calcio giovanile “Nuove speranze” dedicato alla categoria Esordienti organizzato dal settore giovanile della società Olympia Agnonese.