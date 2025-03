Lutto in casa del sindaco Piluso, annullata la sfilata di Carnevale a Schiavi di Abruzzo

In segno di rispetto per il lutto che ha colpito direttamente il primo cittadino di Schiavi di Abruzzo, Luciano Piluso, è stata annullata la prevista sfilata del Carnevale storico prevista per la giornata di oggi. E’ venuta a mancare l’anziana mamma del sindaco, Adelia Tucci. I funerali saranno celebrati domani 5 marzo, mercoledì, alle 11 presso la chiesa parrocchiale di Schiavi di Abruzzo. Alla famiglia Piluso le più sentite condoglianze da parte della redazione dell’Eco, in particolare del direttore d’Ottavio e del caporedattore Bottone.

