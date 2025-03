Da ‘Casearia’ a ‘Città del Formaggio 2025’: Agnone brilla nel panorama nazionale

Un prestigioso riconoscimento incorona Agnone come eccellenza casearia italiana. L’8 marzo, nella suggestiva cornice di Palazzo San Francesco, la cittadina molisana riceverà ufficialmente il titolo di “Città del Formaggio 2025”, conferito dall’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi (Onaf), sancendo il ruolo fondamentale che il territorio gioca nel panorama gastronomico nazionale.

Un traguardo che non è frutto del caso, ma il risultato di un percorso strategico iniziato anni fa con “Casearia”, la manifestazione dedicata alle eccellenze casearie, vero catalizzatore del successo. La kermesse, che si svolge tra fine agosto e inizio settembre, è ormai un appuntamento imperdibile nel calendario gastronomico nazionale, capace di accendere i riflettori sul patrimonio caseario dell’Alto Molise e attirare esperti, buyer e appassionati da tutta Italia.

Le diverse edizioni di “Casearia” hanno dato voce ai produttori locali, creando una vetrina d’eccellenza che ha permesso di far conoscere le peculiarità dei formaggi altomolisani oltre i confini regionali. Senza questo lavoro di promozione e valorizzazione, il titolo di “Città del Formaggio 2025” sarebbe rimasto (probabilmente) un sogno irraggiungibile. Grazie alla visibilità garantita dalla manifestazione, l’Onaf ha potuto apprezzare la straordinaria qualità delle produzioni locali, decidendo di premiare Agnone con il prestigioso riconoscimento.

L’Alto Molise si conferma faro della produzione casearia, con un territorio in cui la tradizione pastorale millenaria incontra l’innovazione produttiva. Le colline verdeggianti, i pascoli incontaminati e l’aria pura creano un ecosistema ideale per la realizzazione di formaggi di straordinaria qualità. Questo patrimonio non solo merita di essere preservato, ma rappresenta anche un’opportunità concreta di sviluppo economico e occupazionale, capace di incrementare una filiera che spazia dalla produzione alla commercializzazione, coinvolgendo agricoltura, allevamento, trasformazione e turismo enogastronomico.

A rendere unici i formaggi dell’Alto Molise è la qualità dei pascoli. Situati tra i 700 e i 1500 metri di altitudine, ospitano una biodiversità vegetale incredibile, con oltre 50 specie di erbe spontanee che conferiscono aromi complessi e irripetibili ai prodotti caseari. L’assenza di inquinamento, la purezza dell’aria e dell’acqua di montagna, unite al rispetto dei cicli naturali, garantiscono produzioni di eccezionale genuinità. I formaggi di questa terra raccontano storie di tradizione: dai caciocavalli stagionati in grotte naturali alle scamorze affumicate con legni locali, dai pecorini aromatizzati con erbe spontanee alla pregiata stracciata, autentica espressione della biodiversità locale. Non semplici alimenti, ma veri ambasciatori di un territorio e di uno stile di vita in armonia con la natura.

La cerimonia di conferimento, in programma l’8 marzo presso il Palazzo San Francesco alle ore 11, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Agnone, Daniele Saia, e dell’assessore regionale alle Politiche agricole e agroalimentari, Salvatore Micone. Seguiranno gli interventi di autorevoli esperti del settore come Angelo Belligiano, referente del Progetto Mooving (filiera lattiero-casearia in Alto Molise), Maria Sarnataro, consigliere nazionale Onaf, e Giuseppe Di Pietro, presidente di “Casearia”.

L’evento, parte della campagna “Agnone Città del Formaggio 2025”, rappresenta il coronamento di un percorso avviato con la manifestazione del 2023 e fortemente sostenuto dalle edizioni di “Casearia”. Al termine della cerimonia, i partecipanti potranno degustare le specialità del territorio in un percorso sensoriale curato dall’Istituto Alberghiero “San Francesco Caracciolo”, celebrando la ricchezza gastronomica dell’Alto Molise.

Una proposta concreta – Per consolidare e potenziare questa realtà produttiva, è tempo di lanciare un progetto ambizioso: la creazione di un Consorzio del “Quadrilatero dell’Oro Bianco“, coinvolgendo i produttori di Agnone, Carovilli, Vastogirardi e Capracotta. Il territorio, delimitato da questi quattro comuni, rappresenta il cuore pulsante della produzione casearia altomolisana. Il termine “oro bianco” richiama perfettamente la preziosità del latte e dei suoi derivati, autentiche gemme gastronomiche che nascono in un ambiente incontaminato.

Il quadrilatero, con i suoi centri storicamente vocati alla produzione casearia, racchiude un patrimonio di conoscenze, tecniche e tradizioni che merita di essere valorizzato attraverso un’azione coordinata e sinergica. Il Consorzio potrebbe unire gli sforzi dei casari della zona, garantendo la valorizzazione delle tecniche tradizionali, ma al tempo stesso uniformando gli standard qualitativi e le strategie di mercato. Una rete integrata permetterebbe di affrontare con maggiore efficacia le sfide della commercializzazione, della promozione e dell’innovazione, creando un brand territoriale forte e riconoscibile.

La sinergia potrebbe tradursi in un incremento occupazionale stimato del 30% nei prossimi cinque anni, con particolare attenzione all’inserimento di giovani e donne nel settore. Inoltre, il Consorzio favorirebbe programmi di formazione specialistica, collaborazioni con università e centri di ricerca e lo sviluppo di un turismo caseario strutturato, con percorsi di visita alle aziende, laboratori didattici e degustazioni guidate.

Il titolo di “Città del Formaggio 2025” non rappresenta un punto d’arrivo, ma una tappa significativa in un percorso di valorizzazione che proietta l’Alto Molise verso un futuro in cui tradizione e innovazione, qualità e sostenibilità diventano pilastri di uno sviluppo territoriale integrato e duraturo.