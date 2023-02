Lutto, si è spento l’ingegnere Sergio Iadanza già vice-sindaco di Agnone

Si è spento l’ingegnere Sergio Iadanza. Originario del beneventano, classe 1942, Iadanza è deceduto improvvisamente questa mattina all’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia dove era ricoverato. Ad Agnone, l‘ingegnere, come tutti amavano chiamarlo, ha ricoperto vari incarichi in campo politico. Già segretario comunale della Democrazia Cristiana, ha svolto il ruolo di vice sindaco e assessore della cittadina altomolisana a cavallo degli anni ’80-’90 al fianco dell’onorevole Bruno Vecchiarelli. Validissimo professionista ha realizzato numerose progettazioni di importanti opere infrastrutturali in tutta Italia. Docente negli istituti superiori di Isernia, Iadanza è stato un personaggio poliedrico che spaziava dallo sport al mondo dell’informazione. Primo presidente dell’Associazione Pallavolo Agnone, dirigente dell’Olympia Agnonese, amante del ciclismo, oggi viene ricordato come uno dei finanziatori del progetto di RadioAgnone1, vicino alla Pro loco e al teatro Italo Argentino. Alla moglie Carla, alle figlie Bianca e Lucia, al figlio Alfredo e a tutti i familiari, le condoglianze della redazione de l’Eco online. I funerali si svolgeranno domani alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli di Agnone. La salma sarà tumulata nel cimitero di Campoli del Monte Taburno, in provincia di Benevento.

Correlati