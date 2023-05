Matesannio Marathon, ancora per qualche ora iscrizione con quota agevolata

Manca davvero poco, ancora qualche ora, ci sarà tempo fino a domenica 20 maggio, per approfittare dell’iscrizione con quota agevolata all’edizione 2023 della Matesannio Marathon in programma per il prossimo 25 giugno con partenza e arrivo è previsto a Telese Terme (BN) ma toccherà tanti centri casertani. Un percorso unico che attraverserà 14 Comuni: sia casertani che beneventani, del territorio matesino. Ciclisti ed amanti delle due ruote si ritroveranno nella ridente cittadina termale, alle 8.30 del mattino del 25 giugno, per percorrere i 105 km che passeranno per Bocca della Selva, punto più alto della corsa ciclistica, ad un’altitudine di 1409 metri.

“Si parte … il tempo di scaldare i muscoli e dopo 4 km prima breve salita di giornata in direzione S. Lorenzello, da quì alternanza di saliscendi fino a Piedimonte Matese dove inizia la salita che porta a Bocca della Selva.

La salita di complessivi 25 km è suddivisa in due parti: la prima di circa 18 km arriva al bivio di Miralago è caratterizzata da una pendenza costante del 5 – 6 % con brevi tratti che raggiungono il 7 – 8 %. Da Miralago con un tratto di circa 5 km pianeggiante ed in discesa si arriva alla seconda parte della salita di circa 7 km che porta al bivio di Sella Perrone (confine con il Molise) e Bocca della Selva ove è collocato il GPM. In questa seconda parte le pendenze medie sono del 6 – 8 % con brevi tratti al 9 – 10 %.

Dal GPM inizia il tratto in discesa, la prima parte su strada larga e paesaggio mozzafiato che porta a Pietraroja da dove inizia la seconda parte verso Cusano Mutri con tratti molto tecnici (tutta la parte di gara che va da Sella Perrone a Cerreto Sannita è stata percorsa nel Giro D’Italia 2021).

Da Cusano Mutri si procede per Cerreto Sannita e iniziando l’ultima salita di giornata di circa 6 km con pendenze modeste del 4 – 5 % si giunge a Guardia Sanframondi dove finiscono le asperità e si percorrono gli ultimi 13 Km fino al traguardo di Telese Terme”.

Queste le caratteristiche del percorso scritte sul sito www.matesannio.it