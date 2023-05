Tracce di Luce, il festival dedicato a Charles Lucien Moulin

Si terrà dal 4 al 10 settembre 2023, a Castelnuovo al Volturno, frazione di Rocchetta al Volturno, il primo ciclo di iniziative del festival “Tracce di Luce. Alla scoperta di Charles Lucien Moulin“. L’evento è promosso dal Centro Indipendente Studi Alta Valle del Volturno in collaborazione con alcuni abitanti del territorio e sarà patrocinato dal Comune di Rocchetta al Volturno e dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, oltre a diverse associazioni, imprese e organizzazioni locali. Numerosi gli eventi già in programma.

Saranno ospitati 6 artisti in residenza per 6 giorni a Castelnuovo al Volturno. Sarà inaugurato un sentiero narrativo verso la cima di Monte Marrone, dove ha sede la capanna in cui visse da eremita il pittore francese. Il ciclo di iniziative terminerà con una due giorni di incontri con importanti studiosi di fama internazionale. Nel mezzo, laboratori artistici per bambini, concerti, proiezioni, performance e spettacoli.