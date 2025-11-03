Medaglia d’onore d’oro della Policía Federal Argentina concessa al generale Salvatore Luongo

Visita in Argentina del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, dove si sono svolti incontri per il rafforzamento della cooperazione con il Direttore Nazionale della Gendarmería Nacional, Comandante Generale Claudio Miguel Brilloni, e il Commissario Generale Luis Alejandro Rolle, Capo della Policía Federal Argentina.
Nella circostanza, il Comandante Generale è stato insignito della Medaglia d’Onore d’Oro della Policía Federal Argentina.
A seguire, si é tenuto l’incontro con l’Ambasciatore d’Italia, Min. Plen. Fabrizio Lucentini, e i Carabinieri in servizio presso l’Ambasciata.