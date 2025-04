Minacce ibride e crisi geopolitiche, insediato il tavolo interministeriale per la Difesa Civile

Questa mattina al Ministero dell’Interno si è svolta la riunione di insediamento del Tavolo interministeriale per la Difesa Civile, presieduta dal sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del fuoco Emanuele Prisco, su delega del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

L’intervento del sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del fuoco, Emanuele Prisco

L’iniziativa ha l’obiettivo di regolamentare il sistema di difesa civile per fronteggiare le diverse tipologie di crisi ed emergenza tra cui disastri naturali, disastri causati dall’uomo, minacce ibride e crisi geopolitiche.

Nell’ottica di affrontare queste nuove sfide sono stati avviati i lavori del Tavolo di Difesa civile, a cui hanno preso parte il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Attilio Visconti, il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Eros Mannino, il direttore centrale per l’Attività Ispettiva e gli Affari Legali Bruno Strati, il direttore centrale e per la Difesa Civile e le Attività di Protezione Civile Vincenzo Callea.

«Oggi – spiega il sottosegretario Prisco – gli Stati membri devono affrontare le sfide attraverso l’adozione di soluzioni strutturali, normative e la creazione di una governance istituzionale. Come anche evidenziato nei giorni scorsi dal vicepresidente della Commissione europea con delega alla Coesione, Raffaele Fitto, l’Unione Europea dispone già di numerosi meccanismi di supporto agli Stati membri in caso di crisi, come il Fondo di solidarietà e il Meccanismo di protezione civile europeo».