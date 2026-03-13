Vigili del fuoco: il direttore regionale Cuzzocrea in visita al distaccamento di Agnone

Visita istituzionale, presso il comando provinciale di Isernia, da parte del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise, Dirigente Generale Ing. Fabio Leandro Cuzzocrea. Il Direttore è stato accolto dal Comandante di Isernia, Primo Dirigente Ing. Antonio Giangiobbe, e dal personale operativo ed amministrativo.

Il direttore regionale Cuzzocrea con il Prefetto Montella

Durante la visita, al Direttore sono state illustrate le dotazioni organiche e strumentali del Comando, rappresentando i principali aspetti organizzativi, gestionali ed operativi. La visita è proseguita presso il Palazzo del Governo con l’incontro con S.E. il Prefetto di Isernia, Dott. Giuseppe Montella. Il colloquio, svoltosi in un clima di proficua collaborazione istituzionale, ha rappresentato la prima occasione di confronto ufficiale sulle tematiche relative al soccorso pubblico, alla prevenzione incendi e alla protezione civile nel territorio della provincia di Isernia. Il Prefetto Montella ha rivolto al Direttore Cuzzocrea i più sentiti auguri di buon lavoro, sottolineando l’importanza strategica della sinergia tra la Prefettura e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per garantire la tutela dell’incolumità pubblica e la serenità dei cittadini.

Un altro importante momento di confronto e conoscenza reciproca si è tenuto in tarda mattinata presso la Questura di Isernia. Il Questore, Dott. Luigi Peluso, anch’egli insediatosi da poco più di un mese, ha affrontato i principali temi legati alla sicurezza del territorio isernino sottolineando il ruolo strategico che gli uomini e le donne dei Vigili del Fuoco svolgono a tutela della popolazione e dell’ambiente.

La giornata è proseguita al distaccamento dei Vigili del fuoco di Agnone con visita alla sede e l’incontro con il personale operativo in servizio e con una delegazione del personale in quiescenza. È stata anche l’occasione per illustrare alcuni progetti finalizzati alla valorizzazione delle attività operative e formative del Corpo.

La giornata si è conclusa con la visita presso il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Macchiagodena, istituito nel 2024 grazie ad un accordo tra il sindaco Felice Ciccone ed il Dipartimento per le Politiche di Coesione Territoriale, su proposta del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nell’ambito dello sviluppo delle aree interne per gli interventi volti a prevenire il rischio incendi boschivi. Un presidio che nel periodo estivo svolge un’importante azione di lotta attiva contro incendi boschivi e di vegetazione, a tutela delle aree di pregio naturalistiche ricadenti nei territori di competenza degli undici comuni interessati.

Una giornata intensa che ha permesso al Direttore regionale di conoscere meglio il territorio isernino e che ha rafforzato l’importanza di mantenere un confronto costante e diretto con le istruzioni ed il personale, elemento imprescindibile per costruire un modello di rappresentanza moderna, trasparente e realmente vicina ai bisogni di chi serve il nostro Paese.