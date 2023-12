Museo della Bilancia nell’ex mercato coperto, il tema approda in Consiglio comunale ad Agnone

Seduta pomeridiana, oggi dalle ore 15,30, per il Consiglio comunale di Agnone che tornerà a riunirsi nell’aula preposta di palazzo San Francesco per la trattazione di importanti argomenti inseriti all’ordine del giorno.

Si apre, come di consueto, con la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, cui seguirà il tema della approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari. Al terzo punto in scaletta la determinazione delle tariffe Tari, il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con relative rate e scadenze per l’anno 2024. Si passerà poi alla approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 e del programma triennale dei servizi e forniture 2024/2026 ai sensi dell’art.37 del D. Lgs nr.36/2023. A seguire la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare in adempimento alle disposizioni di cui all’art.58 del D.L. nr.112/2008. Si tratterà, in questo caso specifico, di un aggiornamento, cui seguirà l’approvazione dell’importante Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026. Ad esso collegata, per intuibili motivi, l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024/2026. Ottavo punto all’ordine del giorno l’accordo di partenariato speciale pubblico-privato (PSPP) per la valorizzazione dell’immobile comunale ex mercato coperto attraverso la realizzazione della proposta progettuale denominata “Museo della Bilancia”. Il Consiglio è chiamato, su proposta della maggioranza, a prendere le opportune determinazioni propedeutiche alla realizzazione del progetto museale. In coda la comunicazione della delibera di Giunta Comunale nr.237 del 15.12.2023 con la quale l’esecutivo ha autorizzato un prelievo dal fondo di riserva. E in ultima battuta la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all’art.30 del D.Lgs. nr.201/2022.