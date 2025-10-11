Nasconde due panetti di hashish nello zainetto, arrestato dalla Guardia di Finanza

La Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano, costantemente attiva nel settore del contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti ha arrestato in flagranza un soggetto di nazionalità italiana per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i militari delle Fiamme Gialle, durante un servizio di controllo economico del territorio, decidevano di sottoporre a controllo un soggetto intento a prende un autobus presso il Terminal bus di Avezzano. Durante l’esame dei documenti il soggetto mostrava sin da subito segni di nervosismo tali da insospettire i militari operanti i quali decidevano di approfondire il controllo.

La perquisizione personale consentiva di individuare, all’interno di uno zainetto, due panetti di hashish del peso complessivo di 200 grammi circa. Pertanto, la perquisizione veniva estesa anche all’abitazione di proprietà all’interno della quale i militari rinvenivano ulteriori 4 grammi circa di hashish oltre ad un bilancino di precisione. Dell’operato veniva informata la Procura della Repubblica di Avezzano che disponeva gli arresti domiciliari per il soggetto in attesa dell’udienza per direttissima.

L’attività condotta, che rappresenta un ulteriore risultato nell’azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga ad Avezzano e nella marsica, rientra in un più ampio programma operativo diretto al controllo del territorio e al contrasto dei traffici illeciti tra cui quelli di sostanze stupefacenti, la cui intensificazione è stata resa recentemente più incisiva anche a seguito di decisioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.