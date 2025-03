Nave Amerigo Vespucci in Abruzzo, la Prefettura appronta il piano di sicurezza con le Forze dell’ordine

Il Prefetto Gaetano Cupello, ha presieduto la riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, presso la Prefettura di Chieti, al quale hanno partecipato l’Assessore Regionale ai Trasporti D’Annuntiis, la Consigliera Provinciale di Pasquale e, per il Comune di Chieti, gli Assessori Pantalone e Cassarino, nonché il Questore Montaruli, i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Di Caro e Iadarola, il Commissario Straordinario del Comune di Ortona, Braga, il Comandante della locale Capitaneria di Porto, Ambrosino, il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico, Minervino, il rappresentante del Comando Interregionale Marittimo Sud, Lauria.

Con la predetta composizione il Comitato ha effettuato una prima disamina delle misure da adottare in occasione della presenza della nave Amerigo Vespucci che, farà tappa presso il porto di Ortona dal 4 al 6 aprile prossimi, nel corso del Tour Mediterraneo già in itinere. L’arrivo della nave Vespucci in provincia, fortemente sostenuto dalla Regione Abruzzo, si inserisce nel più ampio programma organizzato dal Ministero della Difesa, che prevede diverse tappe in porti italiani e del mediterraneo, di ritorno dal tour mondiale.

Nel corso della riunione si è preso atto di quelle che saranno, in linea di massima, le modalità di svolgimento dell’evento, al quale il pubblico potrà accedere attraverso un sistema di prenotazione on line, secondo un calendario in corso di definizione, e sono state individuate le attività e le iniziative che i vari attori istituzionali coinvolti, Marina Militare, Regione Abruzzo, Autorità di Sistema Portuale, Comune e Capitaneria di Porto di Ortona, Forze dell’Ordine, saranno chiamate ad attuare per garantire l’ordinato svolgimento di un evento di sicura, notevole risonanza.

Presso il porto di Ortona, come in tutti porti in cui attraccherà la Amerigo Vespucci, verrà allestito il “Villaggio Italia”, che sarà valida occasione per la promozione del Made in Italy e la valorizzazione delle peculiarità di ciascun territorio ospitante.

Tra gli ulteriori argomenti trattati nella seduta odierna, con i soli responsabili delle Forze dell’ordine e i rappresentanti della Provincia e del Comune di Chieti, il Comitato ha esaminato le condizioni di sicurezza del quartiere Levante, zona Maddonna del Freddo, a Chieti, a seguito di episodi di furti che hanno determinato un certo allarme sociale locale.



Al riguardo, pur prendendo atto che nella città di Chieti, i furti in abitazione risultano, sia pure lievemente, in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è stata disposta un’ulteriore intensificazione della presenza delle Forze dell’ordine nell’area interessata ed è stato richiesto ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, che hanno fornito assicurazioni al riguardo, di attuare misure di miglioramento delle condizioni di illuminazione del quartiere.



Gli Assessori intervenuti, così come la rappresentante della Amministrazione provinciale, hanno, peraltro, rilevato come la presenza delle Forze dell’ordine sul territorio sia già stata visibilmente incrementata.