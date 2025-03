Pnrr, l’Anci Molise al Mef: «Velocizzare l’erogazione dei finanziamenti con procedure semplificate»

Nei giorni scorsi, presso la sala del Parlamentino della Regione Molise, si è svolto un importante incontro formativo a tema PNRR: criteri e modalità operative per le richieste di trasferimento previste dal Decreto MEF a cura Del MEF – Ragioneria Generale dello Stato e da ANCI Molise.

Dopo i saluti istituzionali del presidente di Gianfranco Paolucci, presidente ANCI Molise e Sindaco di Macchia Valfortore (CB), Giuseppe Mongelli, Direttore Generale Area Sud Adriatica – RTS Bari/BAT e Gerardina Maiorano – Direttore RTS Campobasso/Isernia l’introduzione ai lavori, in qualità di Vicepresidente vicario di ANCI Molise è stata svolta da Nicola Montagano, sindaco di Bonefro.

La gestione delle risorse del PNRR ha rappresentato fin dall’inizio una sfida complessa, non solo per l’entità degli investimenti in gioco, ma anche per le articolate procedure amministrative e finanziarie richieste per l’erogazione dei fondi. Le criticità segnalate dagli enti attuatori, in particolare dai Comuni, riguardavano spesso i tempi di trasferimento delle risorse e la complessità delle rendicontazioni.

L’introduzione dell’art. 18 quinquies del DL n. 113/2024 e del relativo decreto attuativo del MEF, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2025, rappresenta un passo avanti significativo in questa direzione. L’obiettivo è chiaro: velocizzare l’erogazione dei finanziamenti attraverso procedure semplificate che consentano agli enti di ottenere le risorse in tempi certi e più rapidi. In particolare, la possibilità di presentare istanze semplificate e di ricevere le somme richieste entro 30 giorni è una risposta concreta alle difficoltà operative riscontrate fino a oggi.

Tuttavia, come per ogni innovazione normativa, è essenziale comprenderne a fondo le implicazioni e

acquisire le competenze operative necessarie per applicarla correttamente. Ed è proprio questo il

motivo per cui abbiamo ritenuto utile organizzare questa giornata di formazione: non solo per fornire

un quadro teorico sulle nuove disposizioni, ma soprattutto per entrare nel merito delle modalità

operative, con particolare attenzione all’utilizzo del sistema Regis.

Va sottolineato che questo risultato è frutto anche dell’impegno e del lavoro portato avanti da ANCI,

che si è battuta con determinazione affinché si arrivasse a una reale semplificazione delle procedure. Il

confronto istituzionale con il Governo e il Ministero dell’Economia è stato costante, e oggi possiamo

dire che molte delle istanze sollevate dai Comuni hanno trovato una risposta concreta in questa riforma.

A poco più di un anno dalla conclusione del PNRR, è fondamentale che tutti gli enti coinvolti siano

messi nelle condizioni di gestire le procedure con la massima efficacia, evitando ritardi e garantendo il

pieno utilizzo delle risorse disponibili.

L’evento è stato moderato dal sindaco di Civitacampomarano, Paolo Manuele, che ha mediato gli

interventi tecnici dei relatori Antonella Merola, Dirigente IGPNRR- Ufficio VII – Assistenza Tecnica;

Lino Nicola Gentile – Sindaco di Castel del Giudice (IS); Gianluca Vicino, IGPNRR- Ufficio VII –

Assistenza Tecnica; Marco Sera, IGPNRR Ufficio V – Controlli; Flavia Mariano, IGPNRR- Ufficio VII –

Assistenza Tecnica. La parte conclusiva del webinar è stata dedicata alla raccolta dei quesiti con l’intervento di Lorenzo Gelardi, IGPNRR Ufficio IV.