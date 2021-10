Ndocciata: la Regione utilizza il brand per pubblicizzare il Molise, ma…

Valorizzare le bellezze invernali del MOlise. Questo lo scopo la campagna promozionale nazionale che vedrà il Molise protagonista negli autogrill della rete autostradale d’Italia lungo la dorsale adriatica, da Termoli a Milano e Venezia, con punti anche in Campania e nel Lazio. E’ quanto fa sapere l’assessore con deleghe al Turismo e al marketing territoriale, Vincenzo Cotugno. La nuova operazione di marketing territoriale che, dopo gli spot sulle reti Rai, vede il Molise sulle più importanti arterie autostradali d’Italia.

Vincenzo Cotugno assiste ad una edizione della Ndocciata ad Agnone

Quattro le immagini simbolo selezionate, dalla montagna e gli sport invernali (Campitello e Capracotta), attraverso le bellezze del territorio (le Morge di Pietracupa), per arrivare alle tradizioni (la Ndocciata).

La campagna di marketing terminerà il 31 dicembre 2021 e sarà inserita nell’iniziativa di Autostrade “Sei in un paese meraviglioso”, così come confermato da Alessandro Pagnotta che, per conto della società Autostrade, ha presenziato al varo della campagna invernale del Molise. Insomma, ancora una volta il brand Ndocciata veicolo promozionale del Molise, tuttavia resta da capire quanto la Regione investa su questa manifestazione, Patrimonio d’Italia per la Tradizione, nonché rito del fuoco più imponente del vecchio Continente. In un recente passato gli organizzatori più volte hanno bussato a denari alle stanze del potere di Campobasso senza però ricevere i dovuti riscontri. A questo punto a Cotugno&soci l’ennesimo appello: senza soldi non si cantano messe…