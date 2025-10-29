‘Ndocciata, svelate le date: si va in scena il 13 dicembre, poi si bissa la sera della Vigilia

Anche quest’anno Agnone si prepara a vivere il suo periodo più identitario: torna, infatti, il “Mese del fuoco” con eventi che infiammeranno, è proprio il caso di dirlo, il centro altomolisano. Si partirà il 6 dicembre alle 17 con la Festa dei Fuochi Rituali, che segnerà l’inizio delle celebrazioni con la sfilata dei riti dei fuochi provenienti da diverse regioni italiane.

Agnone, la tradizionale ‘Ndocciata della vigilia di Natale ©Enrico Barbini

A seguire, il 13 dicembre alle 18, Agnone ospiterà la Grande ‘Ndocciata, l’evento spettacolare che ogni anno richiama migliaia di visitatori: le fiamme delle grandi ‘ndocce illumineranno il corso principale della città in un suggestivo corteo. Il 24 dicembre alle 18, nella magica atmosfera della Vigilia di Natale, si terrà infine la ‘Ndocciata della Tradizione, la manifestazione del fuoco più autentica e intima. Gli eventi del mese del fuoco sono organizzati dal Comune di Agnone, dall’associazione La ‘Ndocciata e dalla Pro Loco, e saranno tutti a ingresso libero. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Pro Loco di Agnone via mail all’indirizzo proloco.agnone@gmail.com o al numero 0865 77249.