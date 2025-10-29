  • News

    • Normativa antiriciclaggio, adempimenti dei professionisti: il convegno della Finanza

    Il prossimo venerdì 31 ottobre 2025, alle ore ­­­­­­15:00, a Campobasso, presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale “Mario Pagano”, si terrà il convegno sul tema “Normativa antiriciclaggio. Adempimenti dei professionisti e funzioni di controllo degli Ordini. 

    Il ruolo della Guardia di Finanza in tema di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo” promosso dal Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Campobasso, Isernia e Larino, con il contributo del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Campobasso, Isernia e Larino e della Banca d’Italia di Campobasso.

