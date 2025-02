Noi con Vannacci: Diego Scarano di Trivento alla convention di Frosinone con il generale

Nella giornata di ieri, nei pressi della città di Frosinone, si è svolta la convention presieduta dal generale europarlamentare Roberto Vanacci. Gli incontri sul territorio ciociaro sono stati organizzati dall’associazione Noi con Vannacci e hanno visto la partecipazione anche di simpatizzanti dell’ufficiale prestato alla politica provenienti dal Molise.

In rappresentanza del Molise è intervenuto il coordinatore regionale del movimento Noi con Vannacci, Diego Scarano, già consigliere comunale di Trivento, che a voluto far presente al generale che «sempre più persone, anche nella nostra regione, ripongono la loro speranza nel generale Vannacci, per avere un reale cambiamento in positivo che possa rilanciare il territorio».

«Vari sono stati gli argomenti affrontati dal parlamentare europeo, – racconta Scarano alla nostra redazione – dalla lotta all’immigrazione clandestina, alla insensata corsa alla decarbonizzazione che rischia di creare più svantaggi che vantaggi per la nostra nazione che si regge su un forte settore manifatturiero. Il generale in oltre ha voluto rimarcare fortemente il ruolo centrale della famiglia nelle nostra società».