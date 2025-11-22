Nomina dal Ministero della Cultura per il giornalista agnonese Nicola Mastronardi

La Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura, nei giorni scorsi, ha contattato il giornalista agnonese Nicola Mastronardi, prospettandogli la nomina a componente del comitato scientifico dei Musei archeologici nazionali di Chieti. Subito dopo l’accettazione da parte dell’interessato, il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha firmato il relativo decreto.

«Sono ad un tempo onorato e disorientato da questa cosa che non mi aspettavo. – commenta il giornalista e scrittore Nicola Mastronardi – Ho ringraziato il Ministro per aver pensato al mio nome e per la stima che c’è dietro la sua decisione, che mi piace pensare come ad un commovente riconoscimento di anni di lavoro nella divulgazione della storia italica. Spero di essere all’altezza del compito consultivo del Comitato; soprattutto mi piacerebbe poter aiutare le due importanti realtà museali a comunicare sempre di più e sempre meglio il prezioso patrimonio che custodiscono».