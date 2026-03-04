Numero unico di emergenza 112, finalmente attivato anche in Molise

Il sistema di soccorso in Molise compie un passo decisivo verso la modernizzazione. È ufficialmente operativa da ieri la Centrale Unica di Risposta (CUR) del Numero Unico di Emergenza 112, situata presso i locali dell’Auditorium di Isernia.



L’attivazione del NUE 112 rappresenta un traguardo fondamentale per la gestione delle emergenze sul territorio regionale, allineando il Molise agli standard previsti dalla normativa dell’Unione Europea.

Il passaggio al numero unico non è solo un cambio di numerazione, ma una rivoluzione organizzativa basata su:

•

Tempestività: Una gestione centralizzata che ottimizza lo smistamento delle chiamate verso i soccorsi competenti.

•

Filtro intelligente: Il sistema permette di abbattere drasticamente le “false chiamate” (errori, scherzi o richieste non urgenti), garantendo che le risorse di Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Soccorso Sanitario intervengano solo dove realmente necessario.

•

Integrazione Europea: Il 112 è il numero di riferimento gratuito valido in tutta l’UE, garantendo assistenza standardizzata a residenti e turisti.

Per i cittadini molisani il passaggio sarà estremamente semplice. Nonostante l’attivazione della centrale unica, le vecchie numerazioni (112, 113, 115 e 118) resteranno attive. Componendo uno qualsiasi di questi numeri, la chiamata sarà automaticamente reindirizzata alla Centrale di Isernia. Gli operatori della CUR, una volta localizzato l’utente e identificata la natura dell’emergenza, trasferiranno la comunicazione all’ente più idoneo in tempo reale.

Il raggiungimento di questo obiettivo è il frutto di un lavoro coordinato tra la Regione Molise, la Commissione consultiva del Ministero dell’Interno e le due Prefetture molisane, che hanno collaborato per garantire una copertura capillare e un servizio di alta qualità tecnologica e operativa.