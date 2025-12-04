Sicurezza: il Prefetto Cupello dispone controlli sul mercato degli articoli pirotecnici

Si è tenuta in data odierna, presso la Prefettura di Chieti, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Cupello, alla quale hanno partecipato il Presidente della Provincia, Menna, il Questore Marseglia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Di Caro e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Otranto. Per il Comune di Chieti hanno partecipato, oltre al Sindaco Ferrara, il Vice sindaco, De Cesare, l’Assessore al Commercio, allo Sport e alle Politiche Giovanili, Pantalone e la Comandante della Polizia Locale, Di Giovanni. Ha partecipato, inoltre il Direttore Amministrativo del Teatro Marrucino, Di Martino.

In occasione della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sono state condivise le linee di intervento a livello territoriale nell’ambito dell’attività di vigilanza del mercato degli articoli pirotecnici, finalizzate alla prevenzione e repressione degli illeciti in materia di produzione, commercio e detenzione degli stessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, in vista delle Festività di fine anno con circolare del 3 dicembre u.s.

Il Comitato ha, inoltre, esaminato gli aspetti di sicurezza connessi alla rassegna di spettacolo dal vivo “Amami Teatro. In scena e fuori, di giorno e di notte,”, che si terrà al Teatro Marrucino di Chieti, in maniera continuativa e senza interruzioni per 144 ore, dalle ore 23.00 del 15 dicembre alle ore 23.00 del 21 dicembre pp.vv.

In particolare, nell’ambito della manifestazione “Amami Teatro” si terrà, nella notte tra il 19 e 20 dicembre, l’evento “Silent Disco” in piazza Valignani, che per l’occasione il Comune chiuderà al traffico veicolare, durante il quale sarà possibile ascoltare la musica riprodotta ad opera di DJ dal terrazzo del Teatro Marrucino e diffusa in 500 cuffie wireless a disposizione dei partecipanti.

Da ultimo, sono stati esaminati gli aspetti di sicurezza e viabilità legati al “Viaggio della Fiamma Olimpica”, in partenza da Roma il prossimo 6 dicembre, che attraverserà la provincia di Chieti ed in particolare il centro del capoluogo il 2 gennaio p.v.

I tedofori partiranno dal piazzale del Pala Tricalle intorno alle 15.30 e sfileranno con la torcia olimpica lungo un percorso che si snoderà per le vie del centro cittadino attraversando, tra l’altro, Piazza Trento e Trieste, Piazza Garibaldi, Piazzale Sant’Anna, per terminare, dopo circa un’ora, nel quartiere Pietragrossa.

Il Prefetto ha disposto, per entrambe le manifestazioni, idonee misure di controllo da parte delle Forze dell’ordine e, relativamente alla fiamma olimpica, appositi servizi di scorta e vigilanza a cura della Polizia Stradale lungo il percorso del corteo nell’ambito del territorio provinciale, che saranno previsti in dettaglio con ordinanza del Questore.