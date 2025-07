Padre e figlio coltivano 24 piante di marijuana, due arresti nel Vastese

L’Arma di Vasto con l’inizio della stagione estiva e l’aumento dei turisti, ha incrementato i suoi servizi preventivi con controlli straordinari nell’ambito dell’uso di sostanze psicotrope e dell’abuso di quelle alcoliche anche in relazione alla circolazione stradale.

Nel corso di uno di questi servizi, due giorni fa un diciottenne di Vasto è stato controllato per strada e trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish. Come accade in questi casi i militari hanno esteso la perquisizione personale all’abitazione del ragazzo ove hanno accertato che questi, in complicità col padre cinquantunenne, deteneva gr. 346 di hashish suddivisi in 8 panetti, 600 grammi di marjuana in una busta e due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento in dosi consistente in tre rotoli per buste sottovuoto; una macchina per sottovuoto.

Ottenuti rinforzi la pattuglia intervenuta estendeva la perquisizione alla campagna circostante l’abitazione rinvenendo 24 piante di marijuana che venivano estirpate e sequestrate. Inevitabile l’arresto di padre e figlio che si trovano ora agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.