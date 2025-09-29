  • News

    • “Passeggiate anarchiche” di Valentina D’Addazio, nuova uscita per Comete. Scie d’Abruzzo

    Pubblicato il

    E’ in uscita per Ianieri edizioni, “Passeggiate anarchiche” di Valentina D’Addazio, con prefazione di Alice Rifelli, che verrà presentato in anteprima assoluta sabato 4 ottobre alle ore 18.30 alla Scuola Macondo di Pescara (via De Cesaris, 36); questo nuovo lavoro fa parte della collana “Comete. Scie d’Abruzzo” diretta dallo scrittore e sceneggiatore Peppe Millanta, che dialogherà con l’autrice per la prima presentazione.

    Un viaggio tra storia, memoria e paesaggio alla scoperta di tre figure centrali del movimento anarchico abruzzese: Virgilia D’Andrea (Sulmona, 1888 – New York, 1933), poetessa dell’anarchia; Carlo Tresca (Sulmona, 1879 – New York, 1943), sindacalista e giornalista combattivo; Umberto Postiglione (Raiano, 1893 – San Demetrio ne’ Vestini, 1924), maestro rurale e fondatore della prima Casa del Popolo in Abruzzo.

    Emigrati, esiliati e segnati da un destino difficile, non smisero mai di lottare per la libertà, denunciando ingiustizie e battendosi contro l’analfabetismo, lo sfruttamento e l’isolamento culturale. Attraverso documenti, scritti e luoghi, Valentina D’Addazio ricostruisce le loro vite intrecciando educazione, migrazione e scrittura come strumenti di emancipazione e resistenza.

    Un libro che è insieme ricerca storica e guida ideale per ripercorrere, tra Sulmona, Avezzano, Popoli e Raiano, le tracce di un movimento che ha contribuito a formare la coscienza sociale e politica dell’Abruzzo.

    “Comete – Scie d’Abruzzo” gode della fiducia dei seguenti partner: I Borghi più Belli d’Italia, Borghi Autentici, I Parchi Letterari ed il Parco Nazionale della Maiella.

    Valentina D’Addazio è nata nel 1977. Si è laureata in Lettere all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara con una tesi sulla Scapigliatura. Dopo aver lavorato come insegnante nella scuola primaria in Veneto e in Emilia-Romagna consegue la seconda laurea in Scienze della formazione. Da sempre innamorata della fotografia, oggi vive a Pescara dove coltiva le sue passioni: la scrittura e il mondo dei bambini.

    Per info la pagina social è @cometesciedabruzzo, mail info@ianieriedizioni.it.

    Per info sulla presentazione: 370.3525381; mail: scuolamacondo@gmail.com .

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento

    Lascia un commento