Tentata truffa alle imprese con false credenziali Istat: chi ha ricevuto la falsa lettera non deve rispondere

Diverse aziende hanno ricevuto una lettera con intestazione Istat in cui si chiedevano informazioni per uno “studio riguardante le relazioni economiche nazionali e internazionali”.
La missiva, allegata in copia a tale lettera, è un falso che Istat ha già denunciato alle autorità competenti.
Tutte le rilevazioni in corso presso le imprese o le famiglie seguono una procedura certificata che consente agli interpellati di riconoscere in maniera incontrovertibile l’identità Istat. L’Istituto, nel rendere nota questa truffa in atto, invita coloro che avessero ricevuto la falsa lettera a non rispondere. In caso di dubbio sulla veridicità della comunicazione contattare il numero unico Istat 1510.