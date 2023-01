Perde il controllo, invade la corsia opposta e si schianta contro un tir: 22enne in ospedale

Incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi, sul territorio comunale di Archi, lungo la fondovalle Sangro, al km 64+100. Un’autovettura, modello Polo, condotta da un uomo nato in Marocco, di 22 anni, residente ad Archi, per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti, ha invaso la corsia opposta e si è scontrato contro un tir che sopraggiungeva in direzione opposta. Il giovane marocchino è stato trasferito dall’elisoccorso presso l’ospedale di Chieti, dove resta ricoverato, ma non è in pericolo di vita. Praticamente illeso il conducente del mezzo pesante, un 47enne residente a Casacanditella. Sul posto un equipaggio del Norm di Atessa, i Vigili del fuoco di Casoli, e l’elisoccorso.

