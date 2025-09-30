«Non siamo margini, siamo radici», partono gli stati generali delle aree interne: Saia a Benevento

Parte da Benevento la missione di Eitalía, nuova realtà associativa nata dall’esperienza di Futuridea, in sinergia con CNR e tante istituzioni di ricerca e associative, per la transizione delle aree periferiche e marginali. Isole, aree interne, aree montane: gran parte del territorio del Paese si sta spopolando e vive un declino che pare inarrestabile. Crescono i divari culturali, economici e sociali in Italia e in Europa. Con problemi inediti da affrontare e transizioni da governare.

E proprio da qui che partono gli Stati Generali delle Aree Interne – Territori fragili e periferici in transizione – in programma venerdì 3 e sabato 4 ottobre 2025, a Benevento, presso l’Area Musa, in contrada Piano Cappelle.

Una due giorni che si propone come appuntamento nazionale di riferimento per il confronto, la ricerca e la progettualità sulle Aree Interne.