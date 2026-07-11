Pericoloso latitante arrestato nel Chietino: deve scontare 19 anni per rapina, sequestro di persona, porto abusivo di armi e droga

Tratto in arresto dai Carabinieri, ad Ortona, un italiano di 57 anni originario della provincia di Catania. L'uomo era latitante e destinatario di un provvedimento di esecuzione penale emesso dalla Procura di Bologna, dovendo espiare una pena residua…

Tratto in arresto dai Carabinieri, ad Ortona, un italiano di 57 anni originario della provincia di Catania. L’uomo era latitante e destinatario di un provvedimento di esecuzione penale emesso dalla Procura di Bologna, dovendo espiare una pena residua di 19 anni di reclusione per i reati di rapina aggravata, sequestro di persona, porto abusivo di armi e detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di droga, fatti commessi tra il 1990 e il 2010 in diverse località del territorio nazionale.

Il latitante, irreperibile dal 2015, è stato rintracciato dai Carabinieri al termine di una complessa attività di indagine condotta dal Nucleo investigativo del comando provinciale di Milano. Tracce del ricercato erano state trovate prima in Germania e successivamente in Spagna.

Nel corso della latitanza, l’uomo aveva adottato una falsa identità, utilizzando documenti di un altro cittadino italiano deceduto nel 2020. Proprio in Spagna, grazie alla fattiva collaborazione della Polizia nazionale di Barcellona, è stato possibile ricostruire gli spostamenti del pericoloso fuggitivo.

Sul capo del ricercato anche un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Bologna, che ha permesso di imprimere una svolta decisiva alle ricerche, consentendo di localizzare l’uomo sul territorio nazionale e giungere all’odierno arresto nella cittadina del Chietino.