Radicalmente Festival, parte a Castel del Giudice l’edizione dedicata a Simone e Alessio Gentile: libri, idee, musica, dialoghi e persone

L'Alto Molise, per due giorni, si trasforma in un vero e proprio villaggio letterario, con le grandi firme del giornalismo e della cultura che offriranno spunti di riflessione e confronto sui grandi temi della contemporaneità. Domani e dopodomani…

L’Alto Molise, per due giorni, si trasforma in un vero e proprio villaggio letterario, con le grandi firme del giornalismo e della cultura che offriranno spunti di riflessione e confronto sui grandi temi della contemporaneità. Domani e dopodomani Castel del Giudice torna a riempirsi di libri, idee, musica, dialoghi e persone. Domenico Iannacone, Concita de Gregorio, Michela Ponzani, Nichi Vendola, Giulia della Cioppa, Billy Costacurta, Vittorio Rubino, Filippo Graziani sono solo alcuni dei nomi che calcheranno il palcoscenico della quarta edizione di “Radicalmente Festival”, diretto dalla studiosa e consigliere comunale Luciana Petrocelli e promosso dal Centro Studi Casa Frezza in collaborazione con il Comune di Castel del Giudice e vari altri partner.

«Due giorni durante i quali cultura, partecipazione, innovazione sociale, voci ed idee si incontrano per trovare uno spazio di ascolto autentico, proponendosi come antidoto alla superficialità contemporanea. – spiegano gli organizzatori – Incontri per celebrare la bellezza del pensiero che risveglia e scuote le coscienze, offrendo una visione che privilegia il rumore al silenzio dell’accettazione».

Un’edizione, quella del “Radicalmente Festival”, che nasce dalla consapevolezza che «rigenerazione materiale e culturale devono sedere allo stesso tavolo con i temi dell’etica e della marginalità a fare da filo conduttore in tutti i talk». La piazza panoramica dell’albergo diffuso Borgotufi è la cornice del villaggio letterario. Sabato 11 luglio, dalle 18, si parte con il Radical Talk “Spazio stanza etica” con Lino Gentile, sindaco di Castel del Giudice, i protagonisti dell’Ufficio del Centro di Rigenerazione, Cisav, Casa Frezza, Give Back Giovani e aPensare.

Serena Olcuire, architetta ed urbanista impegnata sulle tematiche di genere, movimenti transfemministi e territori marginali e aree interne, parlerà del suo libro “In Fermento. Pratiche artistiche e culturali nei territori interni italiani”, scritto a quattro mani con Giovanni Attili, il quale farà da filo conduttore all’incontro, moderato da Adelina Zarlenga. Il fumettista Marco Tarquini interverrà in live painting con un disegno sulla cultura e sulla comunità.

Alle 19 sarà il momento di Voci Radicali, con la storica Michela Ponzani che presenterà “Giovani, liberi, partigiani. Storie di ragazze e ragazzi in lotta per un futuro migliore”, dialogando con Mattia Iorillo.

Alle 20 salirà sul palco Domenico Iannacone, giornalista molisano e conduttore televisivo, protagonista del talk Radicalmente Umani insieme ad Angela Caruso. Alle 21.15 spazio al Radical TED Elogio del limite – un nuovo format di Radicalmente Festival – di Gianmarco Cenci, che in collegamento da Torino, inviterà il pubblico a «guardare il limite da una prospettiva diversa».

Il momento clou della serata sarà alle 21.30 con il Radical Sport Talk Sport e marginalità insieme agli ex calciatori Luca Serafini e Alessandro “Billy” Costacurta, introdotti da Carmelio Cenci per un confronto che intreccia esperienze, giornalismo e cultura per interrogarsi sul valore dello sport nei territori, tra aree marginali, relazioni e nuove opportunità.

La seconda giornata prende il via domenica 12 luglio alle 17.30 con Voci Radicali e la presentazione del libro “La Mancina” di Giulia Della Cioppa, percorrendo la strada che porta ad abitare le proprie fragilità in un dialogo a tre voci con Luciana Petrocelli, Benedetta Marinelli e Vittorio Rubino, giocatore ATP e di serie A Tennis.

Alle 18.30 sarà la volta di “Sacro Queer”, il libro di Nichi Vendola – scrittore, politico e poeta – con Luciana Petrocelli, per un incontro dedicato al potere delle parole, capaci di mescolare poesia, diritti ed identità, aprendo uno sguardo lucido sulle sfide del nostro tempo.

Alle 19.30 Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice, firma de “la Repubblica”, nota per uno stile che tesse cronaca e riflessione intima, presenterà il suo libro “La cura”, dialogando con Nichi Vendola. Un incontro per riflettere sul valore della cura, dell’ascolto e delle relazioni che danno senso al nostro tempo.

Il gran finale alle 21.15 con Onde Radicali “Ottanta. Buon Compleanno Ivan”, il concerto in trio acustico di Filippo Graziani, Francesco Cardelli alla chitarra e Stefano Zambardino alle tastiere. Un racconto musicale intenso che, accanto ai grandi successi, propone anche brani meno conosciuti, offrendo uno sguardo personale sull’universo artistico e umano di uno dei più grandi cantautori italiani. Le letture di Antonietta Di Salvo e gli interventi musicali di Remo Gentile e Mauro Petrarca accompagneranno entrambe le giornate.