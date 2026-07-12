Pescopennataro sfida lo spopolamento, apre il forno “Soprano”: perché anche fare il pane è un atto di resistenza

Il paese degli abeti soprani e degli scalpellini, i maestri della pietra, ora ha anche il pane soprano, perché nei giorni scorsi ha aperto una nuova attività commerciale, un forno appunto, che ha preso il nome di "Soprano".…

Il paese degli abeti soprani e degli scalpellini, i maestri della pietra, ora ha anche il pane soprano, perché nei giorni scorsi ha aperto una nuova attività commerciale, un forno appunto, che ha preso il nome di “Soprano“. E in un panorama generale di spopolamento e desertificazione commerciale, un’attività che apre, in un piccolo centro montano dell’Alto Molise, è sicuramente una notizia, cioè un fatto di interesse pubblico.

L’amministrazione comunale di Pescopennataro accoglie con grande soddisfazione l’apertura di un nuovo forno “Soprano” nella piazza centrale del paese. «A Pescopennataro l’abete viene chiamato “Soprano”: un albero che da sempre accompagna il nostro paesaggio, simbolo di forza, radici e crescita. Da questa terra e da questi valori prende vita il nostro forno. Pane e focacce realizzati con cura, rispetto dei tempi e amore per le cose fatte bene. Questo nostro logo racconta chi siamo ancora prima delle parole : le nostre radici, il legame con il territorio e la passione che ogni giorno metteremo nei nostri impasti» commenta orgogliosamente il titolare della nuova attività, Attilio Filippetti, imprenditore di trentacinque anni.

Non solo un negozio e un laboratorio, ma un progetto di vita, che sfida la rassegnazione e il piangersi addosso che troppo spesso si registrano nei centri dell’entroterra montano. Perché non è vero che in montagna il lavoro non c’è; certo non c’è il comodo “posto fisso“, non per tutti almeno, ma la voglia di lavorare e lo spirito imprenditoriale possono fare la differenza. E allora, se veramente lo desideri e ci credi, te lo inventi un lavoro, che ti permetta di vivere dignitosamente e onestamente anche in una piccola comunità di montagna.

«Ogni nuova attività rappresenta un segnale di fiducia nel futuro della nostra comunità, e contribuisce a mantenere vivi i servizi, a valorizzare le tradizioni locali e a creare nuove opportunità per il territorio. – commenta il sindaco Pompilio Sciulli – Rivolgiamo ai titolari i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, con l’auspicio che questa nuova realtà possa crescere nel tempo, diventando un punto di riferimento per i cittadini e per quanti scelgono di vivere e visitare Pescopennataro. Sostenere il commercio di prossimità significa sostenere il cuore del nostro paese. Per questo – aggiunge il primo cittadino del piccolo centro montano dell’Alto Molise – invitiamo tutti a dare il proprio contributo scegliendo e valorizzando le attività locali, che ogni giorno, con passione e sacrificio, investono nella nostra comunità».

Francesco Bottone