Polizia di Stato, il commissario Marcovecchio a capo della Digos di Isernia

L’agnonese Pasquale Marcovecchio è il nuovo responsabile Digos della questura di Isernia. E’ quanto stabilito dal questore di Isernia, Roberto Pellicone che proprio in questi giorni ha salutato la città molisana per assumere il comando in altra sede (Andria-Trani-Barletta). In passato, il commissario capo Marcovecchio ha ricoperto il ruolo di dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nonché quello dell’Ufficio del personale sempre ad Isernia.

