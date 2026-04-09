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giovedì 9 Aprile 2026
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Ponte crollato, sopralluogo di Salvini: ci pensa il Ministro, come nel caso del viadotto sul Sente

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, sì è recato stamani, insieme al presidente della Regione Molise Francesco Roberti, a Montenero di Bisaccia, nella provincia di Campobasso, per un sopralluogo sulla statale 16 nel punto dove…

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Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, sì è recato stamani, insieme al presidente della Regione Molise Francesco Roberti, a Montenero di Bisaccia, nella provincia di Campobasso, per un sopralluogo sulla statale 16 nel punto dove giovedì scorso è crollato il ponte sul fiume Trigno.

Il ministro è stato accolto dal direttore regionale dei vigili del fuoco del Molise Fabio Cuzzocrea e dal comandante di Campobasso Gianfranco Tripi, che hanno illustrato le operazioni di soccorso effettuate.

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