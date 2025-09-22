Premio internazionale Joe Petrosino, attestato di benemerenza al giornalista molisano Paolo De Chiara

In occasione della XXII edizione del Premio Internazionale Joe Petrosino, l’Associazione Internazionale Joe Petrosino ETS ha conferito a Paolo De Chiara, giornalista, attivista e scrittore, l’Attestato di Benemerenza.

Il riconoscimento arriva come segno di apprezzamento per l’instancabile impegno di De Chiara nella lotta contro il crimine e il malaffare, per la sua costante attività di promozione della cultura della legalità nelle scuole e nella società civile, e per un percorso professionale e umano caratterizzato da coraggio, indipendenza e coerenza.

Nella motivazione ufficiale si legge:

“Per la testimonianza fervida e tenace di legalità, profusa nell’opera e negli scritti, che da anni lo vedono in trincea contro il crimine e il malaffare; per l’impavida azione di promozione della legalità nelle scuole e nella società civile, quale volano di resistenza e di riscatto che mai piega la testa o scende a compromessi con la logica mafiosa.”

Nel ricevere l’attestato, Paolo De Chiara ha ringraziato l’Associazione e gli organizzatori per il riconoscimento e ha voluto condividere il suo punto di vista:

“Questo premio non è soltanto un onore personale, ma un impegno rinnovato. Ai ragazzi dico sempre che la memoria non può ridursi alla sola commemorazione: ricordare serve, ma non basta. Bisogna trasformare la memoria in esempio, seguendo il percorso di figure come Joe Petrosino, che hanno avuto il coraggio di sfidare la mafia senza piegarsi. Solo così possiamo costruire una società più giusta, fondata sul rispetto e sulla legalità.”

Il Premio Internazionale Joe Petrosino, istituito nel 1999, viene assegnato ogni anno a figure che si sono distinte nella difesa dei valori di giustizia e legalità, seguendo l’esempio del mitico poliziotto Joe Petrosino, nato a Padula, protagonista della lotta al crimine organizzato negli Stati Uniti e ucciso dalla mafia a Palermo.