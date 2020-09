Progetto Reehub, Marcovecchio: “Nuovo sindaco porti avanti lavoro avviato”

Efficientamento energetico, il progetto ReeHub che vede il coinvolgimento del Comune di Agnone in un scenario nazionale ed europeo, guadagna le pagine finanza del quotidiano Repubblica (https://finanza.repubblica.it/mobile/News/2020/09/11/enea_al_via_4_centri_per_diagnosi_e_formazione_sullefficienza_negli_edifici_pubblici-67/)

A ripercorrere le tappe salienti dell’iniziativa e i possibili scenari, l’ex vice sindaco Linda Marcovecchio che nel frattempo saluta la politica e la vita amministrativa locale in considerazione del nuovo impegno lavorativo che l’attende come dirigente scolastica nel Nord Italia.

“L’impegno speso durante la mia fase amministrativa per incanalare il Comune nei percorsi di partenariato europeo, è stato ripagato aprendo una strada che non dovrà essere abbandonata – scrive la Marcovecchio su facebook -. Oggi il Comune di Agnone si è arricchito di una articolazione del settore tecnico che, nello scenario regionale, è gestore di un centro Hub per le politiche dell’efficientamento energetico nel settore pubblico e privato. L’iniziativa è promossa nell’ambito di una rete specialistica a cui sovrintende l’Enea”.

Dopodiché Marcovecchio sprona i futuri amministratori a incentivare le opportunità che potranno crearsi in futuro. “I nuovi scenari – riprende – dipenderanno solo dalla convinzione con cui i futuri amministratori raccoglieranno questa eredità che racchiude in sé potenziali di sviluppo i quali non dovranno essere sciupati e che potranno coinvolgere diversi settori del mondo tecnico-professionale, aziendale, scolastico ed universitario, in chiave altamente innovativa. Queste faranno fulcro nel cuore dell’ente comunale che dovrà prefiggersi una crescita formativa per affiancare questa nuova realtà che ha, quale sede fisica, Palazzo Bonanni. Inoltre – aggiunge ancora la Marcovecchio – sono soddisfatta che, nell’ambito dei finanziamenti Snai, potrà essere completata la sistemazione di questo importante e strategico edificio storico con circa 400mila euro che rappresentano un altro importante tassello di un processo di recupero e valorizzazione edilizia in corso da anni. Il Comune di Agnone, che ha appena chiuso il progetto ReeHub, sta per iniziare il secondo step con ReeHub Plus, quale ulteriore finanziamento rientrante nel partenariato europeo Interreg con Albania, Montenegro e Puglia”. Infine i ringraziamenti a chi ha creduto e supportato il progetto.

“Innanzitutto voglio ringraziare il presidente della Regione, Donato Toma, che in occasione di un meeting internazionale ha riconosciuto al nostro Comune il prestigio della rappresentanza regionale nel campo europeo dell’efficientamento energetico; Mario Ialenti, che a suo tempo, quale dirigente nella Regione, mi coinvolse mostrando fiducia in me e nell’amministrazione che mi sono onorata di rappresentare; Milena Rosa, figura fondamentale nel guidarci nella non semplice gestione amministrativa del progetto, l’ing. Diego Salzano, mente tecnica esperta che ha tessuto relazioni specialistiche con i vari partner producendo le documentazioni attinenti agli studi termometrici effettuati su Palazzo Bonanni. Ed ancora non da meno la segretaria comunale Maria Teresa Miraldi per aver supportato ogni passaggio amministrativo con l’ausilio di Ettore Fiorito, l’architetto Loredana Capozio e Vittorio Galasso, per aver svolto le fasi di competenza tecnica comunale; la Commissaria prefettizia Giusy Ferri che ha preso in carico, con determinazione, perseveranza e competenza, l’azione Interreg ReeHub riconoscendola meritevole di attenzione e cura. Oggi Agnone – conclude l’ex vice sindaco – ha uno staff e una condizione strutturata che, in piena sinergia con il Gal e Snai, costituisce la piattaforma comune per lanciare altre candidature importanti e portare non solo risorse europee ma, opportunità di crescita innovative capaci di traslare l’alto Molise in una dimensione sempre più transnazionale”.