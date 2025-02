Progetto Resilience: il Soccorso alpino testa in Alto Molise il nuovo veicolo tattico

Nei giorni scorsi, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ha fornito supporto logistico durante il corso di formazione UAS (Unmanned Aircraft System), organizzato dal Servizio di Protezione Civile della Regione Molise nell’ambito del progetto Resilience.

L’attività si è svolta presso la Riserva Naturale Orientata e MAB di Montedimezzo, situata nel comune di Vastogirardi e gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia.

Per garantire il corretto svolgimento del corso, è stato impiegato il veicolo tattico assegnato al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, utilizzato per le emergenze a livello regionale, nazionale e internazionale, in conformità con le procedure operative vigenti.

Il veicolo, adibito a sala operativa mobile, è progettato per garantire piena autosufficienza sotto il profilo logistico, energetico e tattico. È inoltre dotato di un avanzato sistema di connessione satellitare, che assicura la continuità delle comunicazioni e della connettività internet anche in condizioni operative critiche. Tale mezzo è destinato all’impiego in scenari di emergenza, con particolare riferimento a eventi calamitosi e operazioni di soccorso sanitario in ambiente impervio ad alto rischio, ulteriore strumento al servizio della collettività per il pubblico soccorso in tali scenari operativi, soprattutto in vista della costituenda Centrale del Numero Unico di Emergenza 112 nella Regione Molise.