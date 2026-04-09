Provinciale Schiavi-Castiglione: realizzato il passaggio in frana, domattina la decisione sulla riapertura

Realizzato in somma urgenza il passaggio in frana sulla provinciale Schiavi-Castiglione in prossimità dello svincolo per Schiavi e Torrebruna. I lavori sono stati ultimati nel pomeriggio di oggi, ma la strada rimane CHIUSA al traffico, per motivi di…

Realizzato in somma urgenza il passaggio in frana sulla provinciale Schiavi-Castiglione in prossimità dello svincolo per Schiavi e Torrebruna. I lavori sono stati ultimati nel pomeriggio di oggi, ma la strada rimane CHIUSA al traffico, per motivi di sicurezza, perché al km 5 continua a cadere materiale dal costone a monte della provinciale stessa.

Nella mattinata di domani, dopo un ulteriore sopralluogo del personale del comparto Viabilità della Provincia di Chieti, si prenderanno le decisioni del caso ed eventualmente, se le condizioni di sicurezza lo consentiranno, la provinciale sarà riaperta al traffico veicolare.

Stesso discorso per la provinciale che da Schiavi scende verso Castelguidone. Il tratto in frana, nei pressi del cimitero comunale di Castelguidone, è stato sistemato e reso percorribile, ma sempre domattina saranno effettuati gli ultimi controlli ed eventualmente revocata l’ordinanza di divieto di transito.