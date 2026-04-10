I socialisti agnonesi omaggiano la figura del professor Enrico Cacciavillani

La comunità socialista di Agnone rende omaggio alla memoria del professor Enrico Cacciavillani, scomparso all’età di 88 anni. Figura di riferimento per la vita pubblica e sociale dell’Alto Molise e della provincia di Isernia, Cacciavillani ha lasciato un…

La comunità socialista di Agnone rende omaggio alla memoria del professor Enrico Cacciavillani, scomparso all’età di 88 anni. Figura di riferimento per la vita pubblica e sociale dell’Alto Molise e della provincia di Isernia, Cacciavillani ha lasciato un segno profondo grazie al suo impegno costante e appassionato.

Già vice-sindaco e consigliere comunale di Agnone, docente scolastico, è stato anche protagonista nel mondo dello sport e sindacalista, distinguendosi per dedizione, coerenza e senso delle istituzioni.

Uomo di valori solidi, insieme ai compagni di partito (tra cui Vito Gamberale, Vincenzino Pannunzio, Nicola Bucci, Michelino Carosella, Raffaele Leonelli, Giuseppe Di Pietro, Michele Di Ciocco, Armando Bartolomeo e tanti altri) ha incarnato pienamente gli ideali del socialismo, rappresentando con autenticità lo spirito e i principi dello schieramento del garofano rosso.

Nel ricordo della sua figura e del suo contributo alla comunità, in occasione del trigesimo dalla scomparsa sarà celebrata una funzione religiosa oggi, venerdì 10 aprile, alle ore 17, presso la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.

Un momento di raccoglimento e condivisione per onorare una persona che si è dedicata al servizio degli altri e del territorio.