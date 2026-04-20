Ragazzo accoltellato e ucciso a Vasto, il padre in stato di fermo interrogato in caserma dai Carabinieri

E’ in stato di fermo, presso la caserma dei Carabinieri di Vasto, il padre del ventunenne trovato cadavere e sul cui corpo sarebbero state trovate ferite da arma da taglio.
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E' in stato di fermo, presso la caserma dei Carabinieri di Vasto, il padre del ventunenne trovato cadavere e sul cui corpo sarebbero state trovate ferite da arma da taglio. LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO QUI
E’ in stato di fermo, presso la caserma dei Carabinieri di Vasto, il padre del ventunenne trovato cadavere e sul cui corpo sarebbero state trovate ferite da arma da taglio.
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