Ragazzo accoltellato e ucciso a Vasto, il padre in stato di fermo interrogato in caserma dai Carabinieri

E' in stato di fermo, presso la caserma dei Carabinieri di Vasto, il padre del ventunenne trovato cadavere e sul cui corpo sarebbero state trovate ferite da arma da taglio. LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO QUI