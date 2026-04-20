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lunedì 20 Aprile 2026
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Ragazzo accoltellato e ucciso a Vasto, il padre in stato di fermo interrogato in caserma dai Carabinieri

E' in stato di fermo, presso la caserma dei Carabinieri di Vasto, il padre del ventunenne trovato cadavere e sul cui corpo sarebbero state trovate ferite da arma da taglio. LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO QUI

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E’ in stato di fermo, presso la caserma dei Carabinieri di Vasto, il padre del ventunenne trovato cadavere e sul cui corpo sarebbero state trovate ferite da arma da taglio.

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