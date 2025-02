Resistenza del territorio all’antropizzazione: Sopra il fiume della regista italofrancese Vanina Lappa 

Sopra il fiume della regista italofrancese Vanina Lappa è la pellicola in programma per l’appuntamento di sabato 22 febbraio alle 19 con Suggestioni, la rassegna cinematografica realizzata dal MAXXI L’Aquila in collaborazione con L’Aquila Film Festival e con il sostegno del Comune dell’Aquila.

Sarà la stessa regista a introdurre la proiezione con Federico Vittorini, direttore dell’Aquila Film Festival. I due evidenzieranno come il documentario etnografico del 2016 condivida con la mostra TERRENO Tracce del disponibile quotidiano, ospitata in museo fino a maggio,lo sguardo su un Sud Italia che sembra vivere in un tempo sospeso e rarefatto, ancorato a rituali più o meno antichi e popolato di tradizioni, leggende e racconti. In equilibrio tra un approccio antropologico e uno naturalistico, il lavoro di Vanina Lappa coglie e racconta tanto i segni della presenza umana quanto la resistenza del territorio all’antropizzazione attraverso la vicenda di Angelo, giovane cameriere di Caselle in Pittari, nel Cilento meridionale, luogo immerso in un tempo estraneo alla storia, che è insieme rifugio e gabbia per il protagonista e per il suo omonimo Angelo, barista più anziano di lui, con uno sguardo sulla vita più radicale e disilluso. I due si trovano a scegliere tra la permanenza e la fuga, ovvero tra due idee di esistenza, tenute in contrapposizione per tutta la durata della pellicola attraverso la tensione fra il paese con il carattere misterico e aggregante delle sue simbologie, e l’esterno, la pressione della modernità, la voglia di cambiamento.

L’ingresso alla proiezione è libero su prenotazione online sul sito maxxilaquila.art.