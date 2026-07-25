Terremoto in provincia di Isernia, controlli di Anas sulla rete stradale: nessun danno alle strutture

In seguito alla scossa di terremoto registrata poco dopo la mezzanotte con epicentro nel territorio comunale di Pizzone, in provincia di Isernia, il personale Anas ha eseguito già durante la notte i controlli sulla rete stradale interessata, senza rilevare danni alle infrastrutture. La circolazione è al momento regolare su tutte le arterie.
Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.